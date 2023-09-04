Российских чиновников могут пересадить на отечественные автомобили до февраля

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин дал поручение о приоритетном использовании чиновниками автомобилей, произведенных в стране. Доклад по ситуации необходимо предоставить до 1 февраля 2024 года.

— Правительству Российской Федерации совместно с высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации при участии Управления делами Президента Российской Федерации принять меры, направленные на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей, — сказано на сайте Кремля.

Поручение адресовано премьер-министру России Михаилу Мишустину и главам российских регионов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В начале августа Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных машинах. Глава государства рассказал, что российские министерства и ведомства выступают за продолжение госзакупок иномарок. Сам Владимир Путин считает, что «это должно быть абсолютно исключено».

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Айрат Назипов