Нижнекамский «Нефтехимик» проиграл омскому «Авангарду» в матче чемпионата КХЛ

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» проиграл омскому «Авангарду» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра завершилась со счетом 1:5, сообщает пресс-служба команды.

Среди нижнекамцев отличился нападающий Андрей Белозеров. За «Авангард» две шайбы забросил Рид Буше, а также Владимир Ткачев и Райан Спунер. В конце игры игроки «Нефтехимика» сами отправили шайбу в свои пустые ворота, но гол записали на Никиту Холодилина.

Напомним, 8 сентября «Нефтехимик» также разгромно уступил ЦСКА со счетом 1:5. Для игроков Олега Леонтьева это было третье поражение подряд.

В составе «армейцев» тогда голами отличились: Виталий Абрамов, Даррен Диц, Семен Панкратов, Тахир Мингачев и Максим Мамин. За 3 минуты до конца встречи Рафаэль Бикмуллин отыграл одну шайбу.

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Максим Кокунин