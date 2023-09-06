«Нефтехимик» уступил «Северстали»

Нижнекамский «Нефтехимик» проиграл на своем льду череповецкой «Северстали». Матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2023/24 закончился победой гостей со счетом 3:5.

Первые четыре шайбы хоккеисты «Северстали» забросили в первом периоде — им понадобилось 12 минут. Дубль сделал Егор Степанов, по голу забили Павел Денисов и Михаил Ильин.

Усилиями Михаила Назарова и Энтони Камара «волки» отыграли две шайбы. Но в третьей двадцатиминутке защитник гостей Василий Токранов снова довел счет до разгромного. Впрочем, «Нефтехимик» отыграл еще одну шайбу за 8 минут до конца встречи. Отличился Булат Шафигуллин.

Перед стартом сезона главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев рассказал о задачах на новый сезон КХЛ. Наставник «волков» рассчитывает выиграть Кубок Гагарина. Он подчеркнул, что у команды не будет времени на раскачку. Его подопечные должны играть на максимуме своих возможностей с первого до последнего матча.

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Айрат Назипов