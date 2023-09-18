Кабмин России поддержал введение уголовной ответственности для добровольцев за дезертирство и сдачу в плен

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который распространяет на участников добровольческих формирований уголовную ответственность за преступления против военной службы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на текст проекта.

Законопроект разработал глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, поправки предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России. Документ предлагает уточнить, что действие статей УК России, связанных с преступлениями против военной службы, касается не только военнослужащих, но и добровольцев.

В документе сказано, что добровольцы, наравне с военнослужащими, будут отвечать за дезертирство, самовольное оставление части, добровольную сдачу в плен, умышленное или неосторожное повреждение военного имущества и его утрату. Еще на них будет распространяться ответственность за совершение преступлений, связанных с неисполнением приказа, сопротивлением начальнику и насильственными действиями в отношении него в ходе военной службы и так далее.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Год назад президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Уголовный кодекс, предусматривающих наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за «добровольную сдачу в плен» при условии, что отсутствуют признаки преступления, предусмотренного статьей «Госизмена». Впервые совершивший это преступление военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений.



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Айрат Назипов