В Казани обновили свыше 41 км теплосетей и сетей горячего водоснабжения

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Казани в 2023 году заменили и реконструировали свыше 41 км теплосетей и сетей горячего водоснабжения. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.



Протяженность магистральных и внутриквартальных тепловых сетей Казани, на которых провели опрессовку, составила 1,9 тысячи км.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, по действующим российским нормативам, отопительный сезон не привязан к конкретным датам. Его вводят, если среднесуточная температура воздуха на протяжении как минимум пяти дней держится ниже +8 градусов.

Теплоснабжающие организации Казани в случае похолодания могут досрочно пустить тепло в подготовленные объекты при наличии соответствующей заявки и технической возможности. В прошлом году отопительный сезон начали 26 сентября.



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Татьяна Демина