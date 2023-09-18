Казанцы задолжали за ЖКУ 3,9 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Казани задолженность жителей по жилищно-коммунальным платежам на сегодняшний день достигла почти 4 млрд рублей. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

— Сегодня задолженность составляет 3,9 млрд рублей, — сказал он, призвав казанцев вовремя оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, в Казани завершается подготовка к новому отопительному сезону. Он начнется, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении как минимум пяти дней продержится ниже +8 градусов. В 2022 году он стартовал в 26 сентября.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина