Постпред России при ООН: Киев не может привлечь к поддержке своей «формулы мира» нейтральные страны

Киев не может привлечь к поддержке своей «формулы мира» нейтральные страны и международные организации, заявил «РИА Новости» постпред России при ООН Василий Небензя.



— Насколько мы знаем, Киев по-прежнему безуспешно пытается подтянуть к реализации пунктов своего плана нейтральные страны и международные организации, — сказал дипломат.

По его словам, нет никаких признаков, что ООН удалось вовлечь в дискуссию по этому вопросу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе мирного процесса на Украине не будет проигравших сторон:



— Мы добились многих дипломатических успехов... Мы продолжаем прикладывать разносторонние усилия с верой в то, что в войне нет победителей, а в мире нет проигравших.

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Маргарита Головатенко