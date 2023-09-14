К отопительному сезону в Казани готовы все объекты социальной сферы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани на сегодняшний день все 853 посещаемых объекта социальной сферы готовы к началу отопительного сезона. Теплоснабжающие организации в случае похолодания могут досрочно пустить тепло, сообщили в мэрии города.

К подаче тепла подготовлены 635 объектов образования и 116 объектов здравоохранения. Начать отопительный сезон готовы также все 433 многоквартирных дома с индивидуальными системами отопления.

Власти уточняют, что при похолодании теплоснабжающие организации будут досрочно пускать тепло при наличии соответствующей заявки и технической возможности.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане муниципалитеты уже начинают отопительный сезон. Постановление о его старте 12 сентября подписал глава исполкома Тюлячинского района республики Ильнур Хамидуллин.



Напомним, по действующим в России нормативам, отопительный сезон не привязан к конкретным датам. Его вводят, если среднесуточная температура воздуха на протяжении как минимум пяти дней держится ниже 8 градусов.



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Татьяна Демина