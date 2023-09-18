Регбисты казанской «Стрелы», выигравшие Кубок России, вернулись домой из Москвы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанский регбийный клуб «Стрела», накануне впервые выигравший Кубок России, вернулся домой из Москвы.



По возвращении казанцы сделали памятные фото.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Капитан «Стрелы» Герман Давыдов произнес речь. Он отметил, что команда не собирается останавливаться на достигнутом и ставит перед собой следующую цель — чемпионат России.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Стрела» накануне обыграла «Красный Яр» в финальном матче PARI — Кубка России по регби. Матч на «ВТБ-Арене» в Москве завершился со счетом 23:12 в пользу казанского клуба.

Казанский регбиийный клуб впервые в истории завоевал титул победителя Кубка России. До сезона-2020/21 казанцы не играли в высшем дивизионе чемпионата.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Спортивная редакция «Реального времени» поздравляет казанцев с этой наградой, рассказывая, как «стрелки» сделали последний шаг к ее завоеванию.

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Маргарита Головатенко