Регбисты казанской «Стрелы», выигравшие Кубок России, вернулись домой из Москвы
Казанский регбийный клуб «Стрела», накануне впервые выигравший Кубок России, вернулся домой из Москвы.
По возвращении казанцы сделали памятные фото.
Капитан «Стрелы» Герман Давыдов произнес речь. Он отметил, что команда не собирается останавливаться на достигнутом и ставит перед собой следующую цель — чемпионат России.
«Стрела» накануне обыграла «Красный Яр» в финальном матче PARI — Кубка России по регби. Матч на «ВТБ-Арене» в Москве завершился со счетом 23:12 в пользу казанского клуба.
Казанский регбиийный клуб впервые в истории завоевал титул победителя Кубка России. До сезона-2020/21 казанцы не играли в высшем дивизионе чемпионата.
Спортивная редакция «Реального времени» поздравляет казанцев с этой наградой, рассказывая, как «стрелки» сделали последний шаг к ее завоеванию.
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