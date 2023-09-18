Магазины Tommy Hilfiger в России могут перезапустить до конца года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России до конца года могут перезапустить магазины Tommy Hilfiger, цены на ассортимент вырастут в пределах инфляции, сообщил ТАСС вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.



Владеющая брендами Tommy Hilfiger и Calvin Klein компания PVH Corp вышла из российского бизнеса (ООО «Пивиэйч Сторс Рус»). Единственным владельцем стал Денис Щукин, который занимал должность директора сети PVH в России с 2018 года. Юридическое лицо переименовали в ООО «Ритэйл Экселенс».

— С учетом того, что часть магазинов работает инкогнито, без вывески (а часть закрыта, — прим. ред.), то технически сделать ребрендинг и перезапустить сеть несложно, это может занять один-два месяца. Поэтому есть высокий шанс, что мы увидим обновленную сеть уже в этом году, — сказал Люлин.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России до конца года начнут открывать магазины Decathlon. Это произойдет после завершения продажи торговых точек новому владельцу.



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Маргарита Головатенко