Средняя цена на новостройки максимально увеличилась за 1,5 года — на 3,6%

Средние цены на квартиры максимально увеличились за последние полтора года. На 18 крупнейших региональных рынках России в сентябре средняя стоимость составила 152 тысячи рублей за кв. м, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики».



По подсчетам «Этажей», стоимость новостроек в России в целом составляет порядка 121,8 тыс. руб. за кв. м. За месяц значение увеличилось на 1,1%, а за год — на 5,2%.

Увеличение цен объясняют вымыванием наиболее бюджетных предложений и индексацией цен девелоперами. В последующем активность покупателей может замедлиться, но инерционный рост цен на рынке сохранится в течение нескольких месяцев.

Глава «ДОМ.РФ» Виталий Мутко предложил снизить ипотечные ставки для покупателей больших квартир. По его словам, сегодня более половины объектов в новостройках приходится на однокомнатные квартиры.

Президент России Владимир Путин поручил подготовить нормативную базу для возможности применения эскроу-счетов в индивидуальном жилищном строительстве.

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Маргарита Головатенко