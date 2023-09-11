В России предложили снизить ипотечные ставки для покупателей больших квартир

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Глава «ДОМ.РФ» Виталий Мутко предложил снизить ипотечные ставки для покупателей больших квартир. С инициативой он выступил на Восточном экономическом форуме.

— Я вообще предлагал и предлагаю сейчас — надо стимулировать большие квартиры. Человек хочет купить большую квартиру — давайте два пункта ипотеки снимем. И застройщику будет выгодно, и всем, — передает слова Виталия Мутко «РИА Новости».

По его словам, сегодня более половины объектов в новостройках приходится на однокомнатные квартиры. По его мнению, они ни не подходят для семей с детьми.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На прошлой неделе в Центробанке рассказали о признаках перегрева на рынке ипотеки. По данным регулятора, в II квартале 2023 года темпы роста существенно ускорились по сравнению с январем — мартом (до +7 с +4,2%).



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Айрат Назипов