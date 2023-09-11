В России предложили снизить ипотечные ставки для покупателей больших квартир
Глава «ДОМ.РФ» Виталий Мутко предложил снизить ипотечные ставки для покупателей больших квартир. С инициативой он выступил на Восточном экономическом форуме.
— Я вообще предлагал и предлагаю сейчас — надо стимулировать большие квартиры. Человек хочет купить большую квартиру — давайте два пункта ипотеки снимем. И застройщику будет выгодно, и всем, — передает слова Виталия Мутко «РИА Новости».
По его словам, сегодня более половины объектов в новостройках приходится на однокомнатные квартиры. По его мнению, они ни не подходят для семей с детьми.
На прошлой неделе в Центробанке рассказали о признаках перегрева на рынке ипотеки. По данным регулятора, в II квартале 2023 года темпы роста существенно ускорились по сравнению с январем — мартом (до +7 с +4,2%).
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым