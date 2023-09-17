В Госдуме считают, что у российских контентмейкеров на YouTube нет будущего

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Блокировка видеохостинга YouTube принесет больше вреда, чем пользы, но у российских контентмейкеров на платформе нет будущего, считает замглавы Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.



— Блокировка YouTube принесет больше вреда, чем пользы. Но это не значит, что России не нужно развивать свои альтернативы, — написал он в своем telegram-канале.

По его словам, YouTube продолжает «оставаться враждебной площадкой», которая осознанно нарушает российское законодательство. Потенциально видеохостинг может проводить более агрессивную политику по распространению противоправных роликов.

realnoevremya.ru (архив)

Председатель Комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России не заблокируют YouTube, пока не появится полноценный аналог. Он отметил, что в России «адекватной и полноценной замены YouTube пока нет». Хинштейн указал, что вопрос замены решить необходимо, если говорить о возможной блокировке YouTube, поскольку «иначе заложниками станут пользователи».



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Маргарита Головатенко