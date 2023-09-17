В Госдуме заявили, что YouTube не заблокируют без адекватной замены

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В России не заблокируют YouTube, пока не появится полноценный аналог, заявил в воскресенье председатель Комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн.



Он отметил, что в России «адекватной и полноценной замены YouTube пока нет». Хинштейн указал, что вопрос замены решить необходимо, если говорить о возможной блокировке YouTube, поскольку «иначе заложниками станут пользователи».

По словам Хинштейна, как и корпорация Google, YouTube «занимает достаточно субъективную и политически мотивированную позицию по отношению к России».

Хинштейн указывал, что в России могут заблокировать мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta*), если он запустит функцию русскоязычных каналов. Мессенджер анонсировал запуск функции создания каналов. Она станет доступной более чем в 150 странах в ближайшие месяцы. Первый замглавы Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин указал, что официальную позицию по работе мессенджера на территории России могут пересмотреть, если одной из функций мессенджера станет массовое распространение информации.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко