ВОЗ потребовала дополнительные данные о COVID-19 от Китая

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) потребовала от Китая дополнительную информацию о происхождении COVID-19, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса газете Financial Times.



Гендиректор ВОЗ указал, что организация оказывает на Китай давление с целью предоставления им «полного доступа» к информации о происхождении вируса. Представителей стран, которые проводят встречи с представителями Пекина, просят включать этот вопрос в повестку дня.

— Мы уже обратились письменно с просьбой предоставить нам информацию... мы также готовы послать команду, если они (власти КНР, — прим. ред.) позволят нам это сделать, — сказал он.

ВОЗ заявляла о росте заболеваемости COVID-19 в мире в период с 17 июля по 13 августа. Число случаев инфицирования выросло на 63%.



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Маргарита Головатенко