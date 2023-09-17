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Минобороны России сообщило о поражении цеха Харьковского бронетанкового завода

14:59, 17.09.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация

Вооруженные силы России поразили производственные цеха Харьковского бронетанкового завода, сообщили в Минобороны.

— В районе города Харькова ракетным ударом поражены производственные цеха Харьковского бронетанкового завода, где осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ, — сказано в сообщении.

Оперативно-тактическая и армейская авиации, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику противника в 114 районах, добавили в ведомстве.

Вооруженные силы России нанесли за эту неделю 11 групповых ударов по военным объектам Украины. Российские подразделения применили высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования. Кроме того, при нанесении ударов использовались беспилотники.

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Маргарита Головатенко
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