Минобороны России сообщило о поражении цеха Харьковского бронетанкового завода
Вооруженные силы России поразили производственные цеха Харьковского бронетанкового завода, сообщили в Минобороны.
— В районе города Харькова ракетным ударом поражены производственные цеха Харьковского бронетанкового завода, где осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ, — сказано в сообщении.
Оперативно-тактическая и армейская авиации, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику противника в 114 районах, добавили в ведомстве.
Вооруженные силы России нанесли за эту неделю 11 групповых ударов по военным объектам Украины. Российские подразделения применили высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования. Кроме того, при нанесении ударов использовались беспилотники.
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