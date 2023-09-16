Российские войска нанесли 11 ударов по военным объектам Украины за неделю

Вооруженные силы России нанесли за эту неделю 11 групповых ударов по военным объектам Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Уточняется, что российские подразделения применили высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования. Кроме того, при нанесении ударов использовались беспилотники.

В итоге удалось поразить объекты портовой инфраструктуры, а также точки хранения безэкипажных катеров, горюче-смазочных материалов, боеприпасов и западного оружия. Кроме того, российские солдаты нанесли удары по пунктам размещения личного состава украинских войск.

В министерстве рассказали, что благодаря этим действиям удалось нарушить материально-техническое обеспечение группировок ВСУ, участвующих в боях на Донецком и Запорожском направлениях, а также поставки западного оружия.

Напомним, на этой неделе сообщалось, что российские военные впервые уничтожили в зоне СВО турецкую реактивную систему залпового огня. Ее поразили на Купянском направлении. Вместе с ней была уничтожена французская гаубица TRF1 и украинская станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Нота».

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Максим Кокунин