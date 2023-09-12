Российские войска впервые уничтожили турецкую РСЗО T-122 Sakarya

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Ник Ников/YouTube.com

Турецкую реактивную систему залпового огня впервые уничтожили в зоне спецоперации. Ее поразили на Купянском направлении, сообщает Минобороны России.

Также за прошедшие сутки российские войска уничтожили французскую гаубицу TRF1 и украинскую станцию радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Нота».

Еще были поражены командно-наблюдательный пункт теробороны ВСУ в Сумской области и склад боеприпасов в Черниговской области.

РСЗО Sakarya фактически является турецким вариантом БМ-21 «Град». Прототип этой системы появился в 1995 году. Согласно данным из открытых источников, эта установка находится на вооружении Турции, ОАЭ, Азербайджана и Кипра.

Сегодня президент России Владимир Путин сообщил, что потери украинской стороны достигли 71 тысячи человек с начала контрнаступления. ВСУ потеряли 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин.



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Айрат Назипов