Строительство новых ФАПов в Татарстане выполнено на 97%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Строительство 53 новых фельдшерско-акушерских пунктов в Татарстане выполнено на 97%. На сегодняшний день в работе остаются 7 объектов. Об этом на совещании в Доме Правительства рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

Всего, по его словам, в сфере здравоохранения сегодня реализуются две программы. Второй из них являются работы по возведению четырех новых поликлиник. На сегодняшний день их готовность достигает 84%. В работе у подрядчиков находятся два объекта в Казани.

В конце августа министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин заявил, что в Казани к строительству нового здания детской городской больницы на ул. Гаврилова планируется приступить в 2024 году.

— Крайне необходимый проект, крайне необходимая больница <...> для Казани, конечно, в лице первой детской больницы это крайне необходимое по значимости мероприятие. Поэтому абсолютно ничто не заморожено. Проект в работе. И мы с огромной надеждой, даже уверенность, что строительство начнутся в следующем году, — рассказал он.

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Максим Кокунин