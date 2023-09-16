«Это необычно, волшебно и по-весеннему ароматно»: СИБУР подарил Нижнекамску большой Сиреневый сад

Фото: Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Знаковое событие для города

В Нижнекамске на бульваре между улицами Баки Урманче и Строителей высадили 1000 саженцев сирени. Собственный «сирингарий» появился благодаря лесоклиматической программе СИБУРа «Зеленая формула». Руководители Нижнекамска и Нижнекамскнефтехима, сотрудники предприятия с детьми и волонтеры — всего более 150 человек высадили саженцы 36 сортов сирени.

Во время торжественной церемонии закладки сиреневого сада генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов подчеркнул, что сохранение благоприятной экологической обстановки в регионах деятельности СИБУРа — это ключевой фокус внимания компании и «Зеленая формула» — отличный пример такой работы.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— СИБУР с помощью программ «Зеленая формула», «Формула хороших дел» в городах своей деятельности постоянно улучшает качество жизни. За 2 года в Нижнекамске высажено уже более полумиллиона деревьев, это практически новый лес. Только этой весной мы вместе с вами посадили кедровую аллею в парке «Семья», а сегодня украшаем город сиренью. Дуб, кедр, липа, сирень — не просто деревья. Эти зеленные насаждения имеют максимальный коэффициент потребления СО2. Для меня очень ценно, что жители города пришли со своими семьями. В будущем мы будем вместе созидать новое общественное пространство, — торжественно сказал Марат Фаляхов.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Он также добавил, что «Наш сиреневый сад» — совместный с администрацией города проект. С инициативой восстановить сиреневые посадки в городе вышел мэр города Рамиль Муллин. Промышленники идею поддержали.

— Рамиль Хамзович со своей командой, анализируя историю города, предложил создать пространства с высадкой сирени. Эти саженцы будут не только поглощать углекислый газ, но и вносить в нашу жизнь краски, аромат и прекрасное настроение. История показывает, что изначально первостроители хотели создать в Нижнекамске сиреневый сад. Сегодня мы сделали большое дело. В будущем это место станет точкой притяжения для горожан, молодежи и гостей города, — уверен Марат Фаляхов.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

«Весной мы будем утопать в красоте»

Бульвар Баки Урманче — новое городское пространство. Здесь в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» были проведены работы по реконструкции, разбиты пешеходные и велосипедные дорожки, уложена плитка, установлено освещение. Здесь же оборудовали сенсорный сад, он выполнен из природных материалов: гальки, коры и песка и предназначен для развития крупной и мелкой моторики, сенсорного восприятия, игры и снятия стресс.

Как отметил исполняющий обязанности главы НМР Александр Умников, появление сиреневого сада — знаковое событие для города.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— На днях, 22 сентября, Нижнекамск отметит свой день рождения. Отцы-основатели города не случайно уделяли огромное внимание озеленению. Общественные пространства из года в год растут. Этот бульвар станет излюбленным местом отдыха горожан и гостей города. Сюда будут приходить с детьми, проводить свой досуг. Отдельно хочу поблагодарить СИБУР за наполнение этого общественного пространства, той красотой, на которую мы рассчитываем. Весной мы будем утопать в красоте, приятном аромате. Спасибо огромное, — сказал Александр Умников.

По мотивам картин Баки Урманче

Интересный факт. Цветовую гамму растений подбирали по мотивам картин известного татарского художника Баки Урманче. Соцветия в «Нашем сиреневом саду» будут всех существующих оттенков: белые, голубые, лиловые, фиолетовые, розовые, пурпурные и мажетовые. Радовать горожан ароматные кустарники будут через год.

— Эти саженцы уже цвели в питомнике. Нам передали абсолютно здоровые кустарники. Они доказали свою способность давать красивое цветение, но скорее всего в следующем году, ближайший весной они цвести не будут. Необходим адаптационный период для того, чтобы растение прижилось в почве. Мы просим за сиренью внимательно следить и ухаживать, — рассказали специалисты, добавив, что уходовые мероприятия взяли на себя коммунальщики города.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Свой вклад в озеленение Нижнекамска внесла семья Шакировых. Фарид, Лейсан и их дочь Раяна не впервые участвуют в экологической акции СИБУРа. Вот и в этот раз, узнав о том, что рядом с домом будут закладывать сиреневый сад, не смогли остаться равнодушными.

— Мы живем рядом с бульваром. Хочется внести свою лепту, посадить свой саженец сирени. Мы живем в этом городе, он должен быть красивым, чистым, ухоженным, зеленым. Спасибо большое СИБУРу за то, что уделяет внимание развитию городских пространств, — говорит Фарид, инженер по подготовке производств НКНХ.

Ведущий специалист НТЦ-НКНХ Резеда Салимова пришла на посадку сиреней с сыновьями Ранисом и Расулом.

— Наш дом находится недалеко. Радует, что теперь здесь появится сиреневый сад. Мне очень хочется, чтобы дети с малых лет приучались к труду, ценили природу, ухаживали за ней. Дети — наше будущее. Благодаря таким акциям, мы можем привить им любовь и доброту, — уверена она.

«Запах яблок, цветущей сирени нас волнует весной»

Своя сирень теперь есть и у воспитанников нижнекамской школы-интернат «Надежда» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Пять старшеклассников взяли в руки лопаты и своими силами посадили ароматные саженцы.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Когда нам предложили поучаствовать в этой замечательной акции, мы сразу же согласились. Быстро нашли кандидатов, чтобы быть причастными к этому доброму делу. Тем более, что сиреневый сад располагается рядом с нашим учреждением. Собственный сирингарий — это необычно, волшебно и по- весеннему ароматно, — не сдерживая эмоции, сказала директор нижнекамской школы-интернат «Надежда» Людмила Зайцева.

— Сегодня мы украшаем наш город, свою «Надежду». Раньше не приходилось участвовать в посадке деревьев. Для меня это первый опыт. Все очень нравится. Мероприятие супер. СИБУР организовал настоящий праздник. Мы довольны, — поделилась впечатлениями воспитанница «Надежды» Дарья.

Реклама. ПАО «Нижнекамскнефтехим» предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Не смогла сдержать слез радости местная жительница, 76 летняя Ильсияр Хуснутдинова. Увидев сиреневый сад за собственным домом, женщина так растрогалась, что решила посвятить ему стихотворение собственного сочинения. По словам пенсионерки, о таком подарке ко дню рождения любимого Нижнекамска она и мечтать не мечтала.

— Мы построили город на Каме, трудовыми своими руками.

Комбинаты, заводы, сады — пусть радуются наши отцы.

Запах яблок, цветущей сирени нас волнует, дурманит весной.

Как любили и счастливы были, будем помнить об этом с тобой.

Ты один в Татарстане такой. Мы гордимся твоей красотой.

Парки, улочки, скверы сады. Мой родной Нижнекамск — это ты, — продекламировала Ильсияр Хуснутдинова.



Лилия Егорова