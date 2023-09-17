Сегодня в Казани ожидается до +22 градусов

В воскресенье, 17 сентября, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани воздух прогреется до 20—22 градусов выше ноля. В целом по Татарстану прогнозируется от +19 до +24 градусов.

В Казани также ожидается северный, северо-западный ветер. Его порывы могут усиливаться до 5—10 м/с.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Теплая солнечная погода будет радовать жителей Татарстана еще как минимум неделю. Об этом «Реальному времени» рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

— Я думаю, недельку мы еще можем порадоваться теплой и приятной погоде. Мы находимся под влиянием обширного антициклона. А это область повышенного давления, ветров сильных нет. Очень комфортная погода для этого времени года, — рассказал Переведенцев.



По его словам, бабье лето пришло вовремя.

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Максим Кокунин