Красный Крест сообщил о готовности помочь России и Украине в обмене пленными

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Международный Комитет Красного Креста (МККК) готов выступить посредником между Россией и Украиной в обмене пленными, если стороны попросят об этом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу делегации организации в Москве Бориса Мишеля.

— Я бы хотел отметить, что мы регулярно встречаемся с госпожой (уполномоченным по правам человека в России Татьяной — прим. ред.) Москальковой, мы обсуждаем разные вопросы: задержанных, пропавших, защиту гражданских лиц. МККК не участвует в обмене пленными в России и на территории Украины. Этим занимаются власти стран, мы не являемся частью этого процесса. Но мы готовы выступить нейтральной стороной, посредником, в случае если стороны попросят нас об этом, — сказал он.

Еще в мае Татьяна Москалькова сообщила, что в России возбудили 32 уголовных дела по факту пыток военнослужащих в украинском плену.

— В результате совместной работы с Минобороны, ФСБ, МИД, МККК, а также во взаимодействии с украинской стороной удалось освободить и возвратить домой, в Россию, 168 гражданских лиц, незаконно удерживаемых на территории Украины (дальнобойщиков, моряков, сотрудников предприятий), сотни российских военнослужащих, находящихся в плену, в защиту которых к нам обращались их родители, жены, дети, — говорила она.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин