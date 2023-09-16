Правительство России утвердило выделение 10 млрд рублей на строительство модульных отелей

Правительство России выделит дополнительные 10 млрд рублей на поддержку инвесторов, вкладывающихся в строительство модульных отелей. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

— Субсидии будут предоставлены 58 регионам в течение 2023-2024 годов, что позволит реализовать инвестиционные проекты и создать новые места для комфортного отдыха туристов, — сообщает на сайте Кабмина.

Согласно первому распоряжению, Татарстану выделят 99 млн рублей, а по второму — 110 млн рублей.

realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в Арске, где продолжается реализация проекта благоустройства под названием «ТатАрские предания — в город старой дорогой по ул. Коммуны», скоро построят двухэтажный отель. Гостиницу возведут в исторической части — на территории Арского городища, которое сегодня привлекает немало туристов. Инвестором проекта выступает местная жительница Гульфия Загидзянова. Проект прошел историко-культурную археологическую экспертизу и получил положительное заключение экспертов. Подробности — в нашем материале.

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Максим Кокунин