Жительница Татарстана перевела мошенникам 3,2 млн рублей, желая получить удаленную работу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Жительницу Балтасинского района Татарстана мошенники обманули на 3,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

В одной из социальных сетей она начала переписываться с незнакомым мужчиной, который предложил ей удаленную работу в интернете. Он убедил девушку перевести на его счет деньги, чтобы она смогла на них заработать.

После того, как сумма поступили на счет мошенника, его страницу заблокировали, а девушка обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В начале этого месяца сообщалось, что в Татарстане за сутки сразу четыре педагога стали жертвами мошенников. Суммарно они потеряли больше четырех миллионов рублей.

Учительница одной из казанских школ перевела мошенникам 1,3 млн рублей, боясь, что на нее оформили кредит. Также поступила и 68-летняя преподаватель университета.

Воспитателю детского сада Лениногорска злоумышленники предложили заработать на одной из финансовых платформ. Женщина согласилась и перевела незнакомцам 700 тысяч рублей. А воспитателя детского сада Чистополя напугали тем, что с ее карты якобы воруют деньги. Она перечислила на «специально открытый для нее резервный расчетный счет» 1,3 млн рублей.

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Максим Кокунин