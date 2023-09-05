За сутки татарстанские педагоги перевели мошенникам свыше 4 миллионов рублей

В Татарстане за сутки сразу четыре педагога стали жертвами мошенников. Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, суммарно они потеряли больше четырех миллионов рублей.

Учительница одной из казанских школ перевела мошенникам 1,3 млн рублей, боясь, что на нее оформили кредит. Также поступила и 68-летняя преподаватель университета.

Воспитателю детского сада Лениногорска злоумышленники предложили заработать на одной из финансовых платформ. Женщина согласилась и перевела незнакомцам 700 тысяч рублей. А воспитателя детского сада Чистополя напугали тем, что с ее карты якобы воруют деньги. Она перечислила на «специально открытый для нее резервный расчетный счет» 1,3 млн рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В августе жители Альметьевска за сутки потеряли порядка 7 млн рублей, отдав деньги мошенникам. Преимущественно жертвами аферистов стали пожилые люди. Одна из них общалась с мошенниками на протяжении шести дней. За это время женщина успела оформить несколько кредитов в различных банках. Все заемные средства потерпевшая перечислила на счет неизвестных. Причиненный ущерб составил около 5 млн рублей.

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Айрат Назипов