Бомбардировщики Ту-160, производящиеся на Казанском авиазаводе, получили новые крылатые ракеты

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160, производящиеся на Казанском авиазаводе, получили на вооружение новые крылатые ракеты Х-БД. Об этом стало известно из видео, распространенного пресс-службой Минобороны России.

Во время осмотра самолетов осмотра министром обороны Сергеем Шойгу и лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш рассказал, что ракеты обладают дальностью полета свыше 6,5 тысяч километров.

Напомним, в начале этого месяца сообщалось, что армия России в 2023 году должна получить четыре глубоко модернизированных стратегических бомбардировщика Ту-160М и шесть тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.

Ту-160М строят на Казанском авиазаводе — филиале «Туполева» в составе ОАК, входящей в «Ростех». Внешне они не отличаются от базовых Ту-160, но их боевые возможности расширены за счет расширения спектра вооружения и новых двигателей НК-32 второй серии, увеличивающих дальность полета на 1 тыс. км.

Ил-76МД-90А — второе поколение тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76. Они оснащены более мощными и экономичными двигателями ПС-90А-76 тягой до 14,5 тонны вместо «штатных» Д-30КП2 тягой до 12 тонн. Также у нового самолета увеличена грузоподъемность и дальность доставки десанта и грузов.

Два стратегических ракетоносца Ту-160М, построенных на Казанском авиазаводе им. Горбунова, передали для летных испытаний военным в конце 2022 года. Детали — в материале «Реального времени».



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Максим Кокунин