В Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов за 815 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова

В Крыму состоялись первые восемь аукционов по продаже национализированного имущества украинских олигархов, занявших враждебную позицию по отношению к России. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

— Заключены договоры купли-продажи на сумму свыше 815 млн рублей. В лоты входили объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость, — говорится в сообщении.

По его словам, в настоящее время на открытых аукционах размещены извещения о продаже еще четырех жилых помещений.

— От их реализации в бюджет Крыма планируются поступления на сумму порядка 27 млн рублей, — написал он.

Напомним, в начале этого года Константинов заявлял, что на полуострове под национализацию попали порядка 700 объектов.

— В общей сложности в Крыму национализировано уже около 700 объектов движимого и недвижимого имущества, принадлежавших гражданам Украины, а также недружественных государств, поддерживающим режим Зеленского, — говорил он.

Национализация коснулась имущества украинских олигархов Сергея Таруты, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Арсения Яценюка. Также в перечень попало имущество 12 украинских банков и футбольного клуба «Динамо Киев».

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Максим Кокунин