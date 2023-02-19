В Крыму национализировали до 700 объектов украинских олигархов и политиков из недружественных стран

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что на полуострове под национализацию попали порядка 700 объектов.

— В общей сложности в Крыму национализировано уже около 700 объектов движимого и недвижимого имущества, принадлежавших гражданам Украины, а также недружественных государств, поддерживающим режим Зеленского, — сказал он в интервью «Парламентской газете».

По словам Константинова, выявить имущество таких олигархов было проблематично из-за того, что они «прятались за различными аффилированными структурами». При этом работа по этому направлению будет продолжаться, добавил он.

В начале месяца стало известно, что национализация коснулась имущества украинских олигархов Сергея Таруты, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Арсения Яценюка. Также в перечень попало имущество 12 украинских банков и футбольного клуба «Динамо Киев».

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Айрат Назипов