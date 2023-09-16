Минобороны России: в Калужской и Тверской областях сбиты украинские беспилотники

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Минобороны России сообщило об уничтожении средствами ПВО двух украинских беспилотников самолетного типа в небе над Калужской и Тверской областями.

— Шестнадцатого сентября в ночное время пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территориями Калужской и Тверской областей, — рассказали в военном ведомстве.

В четверг в акватории Черного моря российской морской авиацией был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Это было не первое уничтоженное судно Украины. Тем же утром Киев безуспешно попытался атаковать пятью безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в акватории Черного моря. Все они были нейтрализованы. Кроме того, украинские беспилотники попытались атаковать объекты на территории России. Дежурными средствами ПВО удалось уничтожить 11 дронов над Крымом.



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Максим Кокунин