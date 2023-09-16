В Татарстане в июле выросла смертность

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За июль 2023 года в Татарстане зарегистрировали 3 581 случай смерти. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года количество умерших выросло на 7,5%, следует из подсчетом Росстата.

Смертность в июле 2023 года выросла в большинстве регионов Приволжского федерального округа. Исключение — Марий Эл и Чувашия, где она сократилась на 2,7% и 5% соответственно.

Заметнее всего смертность в ПФО в июле выросла в Татарстане. В Удмуртии она увеличилась на 7,2%, в Нижегородской области — на 6,6%, в Саратовской области — на 6%, в Оренбургской области — на 4,5%, в Башкирии — на 3,4%, в Пензенской, Самарской и Ульяновской областях — на 3%, в Пермском крае — на 2,7%, в Мордовии и Кировской области — на 0,9%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Всего в Приволжском федеральном округе за июль 2023 года умерли 29 528 человек. По сравнению с серединой лета прошлого года их количество увеличилось на 3,9%.

Напомним, за первый месяц лета 2023 года ушли из жизни 3 443 татарстанца. Это на 100 ч, или человека 3% больше, чем за июнь прошлого года.



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Татьяна Демина