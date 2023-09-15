«Союз МС-24» с новым экипажем МКС пристыковался к станции

Корабль «Союз МС-24», запущенный в пятницу с космодрома Байконур, пристыковался к модулю «Рассвет» (МИМ-1) российского сегмента МКС, следует из трансляции Роскосмоса.



Корабль причалил в автоматическом режиме. На корабле на станцию прилетели заместитель начальника ЦПК им. Ю.А. Гагарина — командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, космонавт Николай Чуб, астронавт NASA Лорел О’Хара.

Миссия Кононенко и Чуба продлится до сентября 2024 года, после чего они отправятся на Землю на «Союзе МС-25». О’Хара вернется на Землю весной 2024 года на «Союзе МС-24».

Сегодня пилотируемый корабль «Союз МС-24» с двумя россиянами и американкой вышел на околоземную орбиту.



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Маргарита Головатенко