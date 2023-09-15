Корабль «Союз МС-24» вышел на орбиту

Пилотируемый корабль «Союз МС-24» вышел» с двумя россиянами и американкой вышел на околоземную орбиту.



Ракета «Союз-2.1а» взлетела со стартовой площадки №31 на Байконуре в 18:44 мск. Отделившийся от ее третьей ступени корабль начал самостоятельный полет к Международной космической станции (МКС). Время в пути должно составить чуть более трех часов, стыковка со станцией ожидается в 21:56 мск.

В экипаж корабля входят российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а еще американская астронавтка Лорал О'Хара. Кононенко — командир российского отряда космонавтов, для него это уже пятый полет. Чуб и О'Хара летят в космос впервые.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-24» успешно отправлялась 23 августа в 04:08 мск с космодрома Байконур. Тогда проходила стыковка со служебным модулем «Звезда».

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Маргарита Головатенко