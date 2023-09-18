В Татарстане замедлился годовой рост цен на экскурсии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в августе 2023 года рост цен на экскурсионные услуги в годовом выражении составил 12,7% после 19,99%. Такие данные приводит отделение Банка России — Нацбанка по республике Волго-Вятского ГУ Центрального банка на основе информации Росстата.



Годовая инфляция в сфере экскурсионных услуг замедляется второй месяц подряд. В июне 2023 года она составила 23,03%.

В январе 2023 года цены на экскурсионные услуги в Татарстане выросли в годовом выражении на 32,02%, в феврале — на 27,39%, в марте — на 6,2%. В апреле показатель оценивался в 7,46%, в мае — в 14,84%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, по данным официальной статистики, услуги в Татарстане в конце лета стали дороже на 8,28% по сравнению с августом 2022 года и на 0,58% по сравнению с июлем 2023-го. По отношению к концу прошлого года цены на них увеличились на 6,07%.

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Татьяна Демина