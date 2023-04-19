Татарстан выделит ОЭЗ «Алабуга» еще более 1 миллиарда рублей

Фото: realnoevremya.ru/Сергей Афанасьев (архив)

АО «Особая экономическая зона «Алабуга» в 2023 году получит из бюджета Татарстана субсидию в размере 1,15 миллиарда рублей. Ее выделяют по предложению Министерства экономики республики.

Субсидия предназначена для капитальных вложений в объекты капитального строительства индустриального парка «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (индустриальный парк «Алабуга-2»). Речь идет о «МФК индустриально-технологический парк «Синергия». Корпуса №5, 6 и 7».

Минэкономики Татарстана поручено проконтролировать действия акционерного общества, направленные на соответствующее увеличение его уставного капитала согласно российскому законодательству.

Фото: realnoevremya.ru/Сергей Афанасьев (архив)

Напомним, в конце прошлого года Татарстан выделил ОЭЗ «Алабуга» дополнительные 1,2 миллиарда рублей на строительство объектов индустриального парка. Общая сумма составляла 3 миллиарда рублей.



Согласно открытым данным, доходы ОЭЗ «Алабуга» за 2021 год составили 2,8 миллиарда рублей, расходы — почти 3,5 миллиарда. Чистая прибыль оказалась в минусе на 578,3 миллиона рублей. Чистые активы оценивались в 20,58 миллиарда рублей.

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Татьяна Демина