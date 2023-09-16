В Татарстане средняя зарплата рабочего персонала выросла на 78%

В Татарстане средняя предлагаемая зарплата рабочего персонала в августе этого года выросла на 78% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Она составила 84,2 тысячи рублей.

Наибольшие зарплаты в ПФО зафиксированы в Кировской области (117,2 тысячи) и Чувашии (почти 114 тысяч рублей). Активнее всего они росли в Чувашии (+162%) и Самарской области (+140%).

realnoevremya.ru (архив)

Динамика роста вакансий рабочих в Татарстане составила 44%.

В среднем в Поволжье спрос на рабочий персонал увеличился на 49%. Больше всего потребность в сотрудниках выросла в Кировской и Нижегородской областях (+61%).



Напомним, вакансий в сфере строительства в Татарстане стало больше на 27%. В топе наиболее востребованных позиций в августе были ИТР (инженеры ПТО, сметчики и проектировщики) и квалифицированные рабочие (среди которых электромонтажники, электрогазосварщики и машинисты экскаватора).

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Галия Гарифуллина