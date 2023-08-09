В Татарстане за год вакансий в сфере строительства стало больше на 27%

Аналитики сервиса SuperJob собрали данные и проанализировали рынок труда Татарстана, выяснив, как за последний год изменилась ситуация в сфере строительства. Предлагаемых вакансий стало больше, а вот число резюме — меньше.

Так, вакансий в сегменте «Строительство, проектирование, недвижимость» за 2022 год в республике стало больше на 27%, а число резюме снизилось на 7%.

В топе наиболее востребованных позиций в августе — ИТР (инженеры ПТО, сметчики и проектировщики) и квалифицированные рабочие (среди которых электромонтажники, электрогазосварщики и машинисты экскаватора).

realnoevremya.ru/Максим

В Казани за год выросли зарплатные предложения работодателей в строительной отрасли на 5,9% (в номинальном выражении, без учета инфляции).



Среди самых высокооплачиваемых вакансий в Татарстане в августе — позиция машиниста экскаватора (ему готовы платить от 130 тыс. рублей), 120 тыс. рублей обещают инженеру ПТО и машинисту-оператору экскаватора-погрузчика, а монтажнику ЖБК — от 114 тыс. рублей.

В Казани общее количество вакансий за первое полугодие увеличилось на 85% в сравнении с предыдущим. По словам экспертов, в летние месяцы 2023 года сохранилась линейная динамика количества вакансий. От года к году рост составил 153%.



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Илина Хакимова