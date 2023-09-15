Внешнеэкономическая деятельность с Банком Казани: надежно, выгодно, безопасно

Банк Казани поможет корпоративным клиентам в освоении новых рынков. Наш банк «за» развитие и укрепление внешнеэкономических связей с дружественными странами.

Банк Казани уверенно занимает свою нишу в проведении валютных операций с привлекательными условиями для своих клиентов.

Банк предлагает широкий перечень валют из дружественных стран и выгодные тарифы для международных расчетов. Нашим клиентам всегда доступны переводы в юанях, тенге, лирах, рупиях, таджикских сомони, киргизских сомах, армянских драмах, белорусских рублях. Полный перечень валют доступен на официальном сайте .

Китайский юань сегодня выступает альтернативной валютой для платежей за рубежом и накоплений частных лиц. Клиентам Банкам Казани доступны как переводы в данной валюте, так и размещение свободных денежных средств в депозиты.

Используя счет, открытый в Банке Казани, можно отправлять и получать переводы в долларах США на счета, открытые в Республике Казахстан.

Переводить валюту можно в офисах Банка Казани или в мобильном приложении.

Также в Банке Казани действует специальное предложение по кредитованию на любые цели.

Подать заявку вы можете на официальном сайте Банка Казани.

Оформление кредитных договоров осуществляется во всех территориальных подразделениях Банка Казани, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Все возникающие вопросы вы можете задать в телеграм-чате или чате мобильного приложения . Подписывайтесь на телеграм-канал Банка Казани, чтобы быть в курсе событий.

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