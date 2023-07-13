В Госдуме не поддержали инициативу Татарстана о распределении выпускников вузов

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Предложенные парламентом Татарстана поправки в Федеральный закон «Об образовании», предполагающие обязательное распределение выпускников вузов, окончивших учебное заведение на бюджетной основе, сообщает «Коммерсантъ».



Предложение Татарстана заключается в том, чтобы обучавшихся за счет бюджета студентов обязательно трудоустраивать «путем их распределения по полученной квалификации». Если выпускник откажется, он должен возместить стоимость обучения государству. Срок трудовой деятельности выпускника по распределению составит 3 года. План распределения составит уполномоченный правительством РФ орган. Причем направить выпускника могут в любой регион страны. Распределение по месту жительства предусмотрено в случае, если у выпускника (или у его родителей или детей) инвалидность, а также в случае беременности и наличия ребенка до 3 лет.

Совет законодателей при Федеральном собрании России рекомендовал республике доработать инициативу. Законопроект получил два отрицательных отзыва — от комитетов по просвещению и по науке и высшему образованию.

В комитете Госдумы по науке и высшему образованию указали, что гарантом Конституции является общедоступность и бесплатность среднего профессионального образования и право на свободный труд, а законопроект Татарстана эти права ограничивает. К тому же остается открытым вопрос, «будут ли выпускников трудоустраивать к работодателям из бюджетного или частного сектора».

В комитете Госдумы по просвещению считают достаточным уже существующий механизм целевого обучения. Такой же позиции придерживается Министерство просвещения РФ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татарстанский парламент от идеи не отказывается. В госсовете считают, что вопрос дефицита кадров остается «нерешенным» и необходимо искать способы реализации этой идеи.

Госсовет Татарстана внес законопроект в Госдуму в апреле этого года. Председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас выступил с критикой законопроекта. Сенатор считает, что закрыть кадровые потребности будет целесообразнее с помощью механизма целевого набора. К тому же перед принятием законопроекта необходимо убедиться, что в России есть запрос на выпускников университетов по определенным специальностям.

Согласно данным опроса, проведенного в мае, более половины казанцев — 53% — выступают за возврат к системе распределения выпускников вузов. При этом 25% высказались против такой идеи, а 21% затруднились с ответом. Лишь 3 из 10 студентов поддерживают эту инициативу. По мнению 53% респондентов, подобная система нарушает свободу выбора.



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Маргарита Головатенко