В Татарстане замедлился рост цен на услуги в сфере зарубежного туризма

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в конце лета 2023 года зафиксировали замедление роста цен на услуги в сфере зарубежного туризма. В августе годовая инфляция составила 53,63% после 61,23% в июле, следует из информации, опубликованной отделением Банка России — Нацбанка по республике Волго-Вятского ГУ Центрального банка на основе данных Росстата.

Рост цен в годовом выражении на услуги в сфере зарубежного туризма в Татарстане ускорялся на протяжении нескольких месяцев. Так, в апреле 2023 года он оценивался в 50,86%, в мае — 51,22%, в июне — 55,5%.

Годовая инфляция в сфере услуг зарубежного туризма в Татарстане достигла максимума в середине лета 2023 года. В июле рост цен по отношению к аналогичному месяцу прошлого года составил 61,23%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Показатель годовой инфляции в сфере услуг зарубежного туризма, зарегистрированный в Татарстане в июле этого года, стал самым высоким с начала 2012 года. За период до 2023 года были месяцы, когда фиксировалась дефляция, например, в феврале 2017-го (-5,66%), в июне 2020-го (-1,95%) и в декабре 2021-го (-0,88%).



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина