«Казанский Кремль» и Поволжский университет спорта и туризма подготовят кадры для туриндустрии

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Казанский Кремль» и Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма займется совместной подготовкой кадров для туриндустрии. Соглашение о сотрудничестве подписали директор музея-заповедника Ильнур Рахимов и ректор вуза Рафис Бурганов.



Первым совместным проектом станет реализация Программы дополнительного образования по подготовке экскурсоводов. Она стартует в октябре, сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Казанский Кремль».



Напомним, кабмин Татарстана утвердил субсидию на предоставление в 2023 году гранта на создание в Казани центра развития кадрового потенциала туристской отрасли и обучение по программам профессиональной переподготовки. Его получит Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. Размер субсидии — 14 млн рублей



В августе в Казани по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма открыли Центр развития кадрового потенциала туристической отрасли. В нем будут готовить региональные команды, нацеленные на разработку проектов развития туристских территорий.



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Маргарита Головатенко