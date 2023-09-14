Рустам Минниханов встретился с президентом Российского университета дружбы народов

Фото: скриншот realnoevremya.ru/пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Российского университета дружбы народов им. П. Лумумбы Владимиром Филипповым в Доме правительства республики.



Сегодня РУДН подписал соглашение о сотрудничестве с КФУ. Согласно документу, предполагается разработка совместных образовательных программ и методик и реализация научно-образовательных проектов по наиболее актуальным направлениям исследований.

Владимир Филиппов принимает участие в XI Всероссийском съезде иностранных студентов России, который проходит 13—16 сентября на базе КФУ. Мероприятие объединило 200 иностранных студентов. Рабочая программа рассчитана на 2 дня — за это время участники познакомятся с деятельностью студенческого самоуправления и студенческих общественных организаций КФУ, национально-культурных автономий Ассамблеи народов Татарстана, Лиги студентов Татарстана.

Сегодня Рустам Минниханов встретился с хокимом города Чирчик Ташкентской области Узбекистана Давроном Хидоятовым. Рустам Минниханов и Даврон Хидоятов на встрече обсудили укрепление сотрудничества, развитие промышленной кооперации и перспективы дальнейших совместных проектов.

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Маргарита Головатенко, видео: пресс-служба раиса Татарстана/Давид Абдуллин