Раис Татарстана встретился с хокимом города Чирчик в Узбекистане
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с хокимом города Чирчик Ташкентской области Узбекистана Давроном Хидоятовым, встреча состоялась в Доме правительства республики, сообщает пресс-служба раиса региона.
В прошлом году в Чирчике открыли одноименный индустриальный технопарк — совместный проект татарстанского АО «Химград» и узбекистанских партнеров. Рустам Минниханов и Даврон Хидоятов на встрече обсудили укрепление сотрудничества, развитие промышленной кооперации и перспективы дальнейших совместных проектов.
Даврон Хидоятов в Татарстане посетит ИТ-парк им. Башира Рамеева, ОЭЗ «Иннополис», технополис «Химград», ОЭЗ «Алабуга» и ряд других предприятий республики.
В апреле этого года Рустам Минниханов встретился с хокимом Ташкентской области Узбекистана Зоиром Мирзаевым. На площадке «Иннопрома» стороны обсудили возможные направления сотрудничества.
По состоянию на конец 2022 года в совместном химико-индустриальном технопарке «Чирчик» Татарстан и Узбекистан реализовывали 16 инвестпроектов.
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