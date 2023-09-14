«Раньше в каждой семье девушка умела вышивать, а сейчас пришивать пуговицу относим в мастерские. Это маразм»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Первому президенту Татарстана, Государственному Советнику Минтимеру Шаймиеву сегодня показали вышитую карту республики — полотно с изображением национальных особенностей каждого из 45 районов, выполненных в присущей им технике шитья. Выставка достижений народно-художественных промыслов проходила в зале Госсовета РТ, краткую экскурсию провела министр культуры РТ Ирада Аюпова. Каждому из 45 районов РТ присуща своя техника вышивки: тамбурная, гладью, крестиком, ушковая, отметила она.



Минтимер Шаймиев с интересом рассматривал «узоры» городов. Так, Казань была представлена вышитыми золотом символами кремля, мечети «Кул-Шариф» на зеленой глади вышивки, а Нурлат изображен в виде солнца с раскинутыми лучами. Большая часть карты исполнена в «тамбурной вышивке», базовой технике татарской культуры. Но тут же в русском стиле «вышита» Елабуга, где сохранилась классическая техника. Полотно карты размером 3x5 вышивали 60 народных умелиц-вышивальщиц. Тут, в зале, работали пять вышивальщиц из Актанышского, Мамадышского, Чистопольского и других районов.

realnoevremya.ru / Максим Платонов

— Кто из Актаныша? — поинтересовался Шаймиев. Увидев красивую мастерицу, он заметил, что сейчас вышивальщицы почти как выставочные экспонаты. «Таких умельцев сейчас нет, согласилась Аюпова. — Вот раньше в каждой семье девушка умела вышивать, а сейчас пришивать пуговицу относим в мастерские. Это маразм», — нахмурилась министр. И добавила, что лично она умеет пришивать.

По ее словам, сохранение народных традиций нуждается в защите от контрафакта.

realnoevremya.ru/Луиза Игнатьева

— Была реальная проблема, Минтимер Шарипович, приходили вышивальщицы и говорили, что на рынке сувенирной продукции очень много вышитых изделий с «не нашей техникой». По ее словам, они изготовлены из аляповатых материалов.

— Мы хотим сделать акцент на оригинальной культуре, которая свойственна каждому народу. Шитье — это тоже язык, и у каждого народа он свой, — заметила Ирада Аюпова.

Открытие Центра возрождения, сохранения, изучения и развития народных художественных промыслов, ремесел и декоративно-прикладного искусства в Казани должно стать «серьезным подспорьем» в образовательно-воспитательном процессе подрастающего поколения, развитии, сообщил сегодня в послании Рустам Минниханов. Возможно, сделка государства по приобретению здания казанского ЦУМа будет заключена в конце октября. К этому сроку рабочая группа при Кабмине РТ намерена согласовать концепцию переустройства здания. Выкуп планируется в кредит на 1,3 млрд рублей.

Луиза Игнатьева