Президент КХЛ оценил перспективы введения Fan ID на хоккейных матчах

Фото: realnoevremya.ru/Айрат Назипов (архив)

Президент КХЛ Александр Морозов считает, что необходимости введения «карт болельщика» (Fan ID) на хоккейных матчах нет. Его слова передает «Чемпионат».

— Возможно, что это рассматривается в разных видах спорта, но сейчас действует только в футболе. Мы встречались с Минспорта по этому поводу, у нас публика совсем другая. У нас все направлено на привлечение молодой аудитории и семей на хоккей, делать семейные праздники. У нас другая ситуация, есть стратегия, — сказал Морозов.

Он добавил, что лига «прекрасно справляется» с вопросом обеспечения безопасности. По мнению Морозова, у КХЛ нет эксцессов для того, чтобы ужесточать охрану болельщиков на трибунах.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Fan ID — это российский электронный документ, удостоверяющий личность, с фотографией, фамилией и именем ее обладателя, для посещения футбольных матчей. Изначально использовался на Кубке конфедераций 2017 года и на чемпионате мира 2018 года.

С января этого года наличие «карты болельщика» (Fan ID) стало обязательным для посещения всех арен Российской премьер-лиги. Спортивная редакция «Реального времени» разбиралась в ситуации и объяснила, как пострадала посещаемость матчей в РПЛ с введением Fan ID.



В конце марта президент России Владимир Путин поручил упростить использование системы карт болельщика. Изменения коснулись инвалидов, пенсионеров и детей.

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Айрат Назипов