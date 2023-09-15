Более половины пользователей мессенджера Telegram проводят в нем до трех часов ежедневно

От одного до трех часов в Telegram проводит 61% пользователей. Четыре часа посвящают мессенджеру 13% респондентов, менее часа — 12%, сообщает «Газета.ru».

Пять часов в день на Telegram выделяют 3% опрошенных, шесть часов — 4%. Более шести часов в мессенджере проводит 7% пользователей.

realnoevremya.ru (архив)

Почти половина опрошенных (47%) читает в Telegram новости. Также среди респондентов востребованы образовательный (15%) и коммуникативный (13%) контент. Развлечения привлекают 10% участников исследования. Пользовательский контент интересен 6%, продающий — 5% пользователей. Затруднились с ответом 4% опрошенных.

Главными достоинствами Telegram были названы интерфейс (так считают 34% респондента), популярность мессенджера (23%), функциональные возможности (21%). Для 9% участников исследования было важно, что Telegram используют близкие, а для 8% — удобные настройки анонимности.

В августе сообщалось, что спрос на Telegram у татарстанцев вырос почти в два раза по сравнению с прошлым годом. С января 2023 года жители республики скачали в сервисе на 90% больше информации, чем годом ранее.

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Галия Гарифуллина