Спрос на Telegram в Татарстане вырос почти в два раза

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Спрос на сервис Telegram у татарстанцев вырос почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе «МегаФона».

По данным компании, с начала года жители республики скачали в сервисе на 90% больше информации, чем годом ранее. Уже более 70% от общего трафика мессенджеров приходится на Telegram. С начала лета в регионе загрузили через сервис быстрой отправки сообщений около 3 млн ГБ информации.

Чаще всего татарстанцы заходят в сервис с понедельника по среду в рабочее время — с 16 до 18 часов. Кроме того, пользователи стали активнее заменять голосовые вызовы на Telegram — за год более чем в 2 раза вырос трафик на аудио- и видеозвонки в мессенджере.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

А вот новая функция Stories еще не заинтересовала пользователей из Татарстана и не повлияла на динамику трафика. Вероятно, это связано с тем, что эта возможность была доступна только владельцам подписки Premium. С сегодняшнего дня она стала бесплатной для всех пользователей.

В мае сообщалось, что казанцы стали одними из самых активных пользователей Telegram в 2023 году. Если говорить и о других городах, то в рейтинге Казань занимает шестое место. В столице Татарстана живут 1,59% пользователей сервиса. Выше показатель только у Москвы (31,33%), Санкт-Петербурга (12,59%), Екатеринбурга (2,49%), Новосибирска (2,14%) и Краснодара (1,98%).

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Айрат Назипов