Осенью казанцы чаще покупают чай, кофе и свечи

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В сентябре товары для уюта среди казанцев стали популярнее на 27%. Об этом свидетельствуют результаты исследования «СберМаркета».

Лидером продаж в первую неделю сентября стал чай, спрос на него вырос в 3,5 раза. На второй строчке рейтинга популярных осенних товаров находится кофе, продажи которого увеличились в 4,5 раза. На третьей расположились свечи, их стали приобретать почти в два раза чаще.

В целом категория товаров для уюта в первую неделю стала на 27% востребованнее, чем в конце лета.

Интересно, что в этом году казанцы стали активнее готовиться к наступлению холодов: продажи «осенних» товаров в конце августа — начале сентября выросли на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Недавно эксперт рассказала, как бороться с осенней хандрой. Причиной упадка сил и сонливости в это время года является снижение выработки витамина D, поэтому рекомендовано принимать его дополнительно.

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Галия Гарифуллина