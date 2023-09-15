Каждому пятому казанцу для финансовой безопасности требуется миллион рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Каждому пятому жителю Казани для финансовой безопасности не хватает миллиона рублей. Почти каждому четвертому нужно менее 20 тысяч рублей, выяснили аналитики SuperJob.

Сумма до 20 тысяч рублей, чтобы почувствовать финансовую безопасность, требуется 24% горожан. 21% респондентов не хватает миллиона рублей, еще 11% нужно от 20 до 50 тысяч рублей ежемесячно.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Почти половина (49%) опрошенных стремятся немедленно потратить свой дополнительный заработок. Среди причин казанцы озвучили страх потерять средства из-за инфляции (19%), скромность суммы (13%) и нежелание отказывать себе в приобретении понравившихся товаров (10%).

При этом 51% респондентов предпочитают копить средства. Самый популярный в столице Татарстана способ делать сбережения — это помещать средства в банк под проценты (21%). Также казанцы приобретают драгметаллы (13%), открывают инвестиционные счета (10%) и оформляют программы инвестиционного страхования жизни (4%).

Напомним, недавно исследование показало, что каждый шестой казанец в старости рассчитывает жить на личные сбережения. На средства, вложенные в НПФ, надеются только 6%. Еще 2% ждут помощи детей.

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Галия Гарифуллина