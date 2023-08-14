Опрос: каждый шестой казанец в старости рассчитывает жить на личные сбережения

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

16% опрошенных казанцев, или каждый шестой, намерены в старости жить на личные сбережения. На средства, вложенные в НПФ, надеются только 6%. Еще 2% ждут помощи детей, следует из результата опроса SuperJob.

Мужчины чаще называли своим основным источником дохода в зрелом возрасте пенсию. Женщины же чаще планируют продолжать трудиться.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также отмечается, что среди молодых людей до 34 лет больше всего тех, кто по достижении пенсионного возрасте рассчитывает работать и жить на сбережения.

Напомним, половина жителей Казани по итогам опроса сообщила, что хотели бы получать базовый безусловный доход от государства. Они считают, что сумма выплаты должна составлять 27 тыс. рублей. В 2021 году горожане называли сумму в 26,6 тыс. рублей, а идею базового безусловного дохода поддерживали 41% респондентов.

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