Спортсмены СК «Синтез» ведут подготовку к «Играм Дружбы»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой СК «Синтез»

Спортсмены казанского «Синтеза» ведут активную подготовку к «Играм Дружбы». Прыгун в воду Александр Белевцев и тренер Павел Муякин провели тренировку на Черноморском побережье.

Как сообщает пресс-служба клуба, работа проходила в составе татарстанской сборной. На протяжении десяти дней спортсмены сдавали нормативы и проводили тренировки в бассейне. Еще у них проверили физподготовку.

Накануне из кратковременного отпуска вышли спортсмены «Синтеза» Мария Полякова и Никита Шлейхер. Они также готовятся к предстоящим соревнованиям.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На днях спортсмен казанского клуба Николай Зуев отправился в Краснодарский край в составе сборной России по плаванию. Он проведет ближайшие три недели в селе Кабардинка под Геленджиком.



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Айрат Назипов